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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Осенний Рамштайн состоится в сентябре в Германии — Резников

Осенний Рамштайн состоится в сентябре в Германии — Резников
Фото: Факти ICTV

Министр обороны Украины Алексей Резников, в интервью журналистке Андриане Кучер, анонсировал 15-ю встречу в формате Рамштайн, которая состоится с 17 по 24 сентября – очно.

Он отметил, что приоритетными встречи будут вопросы предоставления систем противовоздушной обороны, в частности авиации.

– Приоритетом номер один является противовоздушная оборона, со всеми ее составляющими… плюс авиация, как часть ПВО. Второе, это артиллерия и амуниция, боеприпасы. Третья вещь, это, как я говорю, стальной кулак, бронетехника, всех видов… и все виды запчастей к ней… Ну, и естественно, подготовка наших военнослужащих, обновление бригад, формирование новых бригад, – сказал министр.

Резников отметил, что осенний Рамштайн очень важен, потому что Украина будет коммуницировать свое видение будущего и на последующие годы.

Напомним, президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

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Осенний Рамштайн состоится в сентябре в Германии — Резников

Алексей Резников, Рамштайн, Украина
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