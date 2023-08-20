Россияне не изучают историю Украины и не имеют представления о нашем государстве — учитель истории

Анастасия Кожушко, редактор ленты
К главному празднику нашего государства, Дню Независимости, Факты ICTV пообщались с историками и экспертами, чтобы еще раз напомнить базовые вещи. Даже на 9-й год полномасштабной войны приходится опровергать главный российский нарратив и объяснять: Украина не Россия, а украинцы и россияне — абсолютно разные народы. Наша война за независимость длится более 3,5 века.
Московско-украинское противостояние началось во второй половине XVII века и длится уже более 300 лет, рассказывает преподаватель истории, блогер youtube-канала Vox Veritatis Голос Правды Виталий Дрибница.
По его словам, украинцы сейчас действительно борются за независимость, потому что большинство населения РФ явно или неявно поддерживает военную агрессию против Украины.
– Это война за независимость Украины. Потому что, если мы перестанем защищаться — мы просто перестанем существовать, а если они перестанут нападать – война закончится.
Дрибница отмечает, что россияне не изучают историю Украины и не имеют никакого представления о нашем государстве.
– Для них Украина – это историческая часть России. И они абсолютно сознательно считают, что возвращают свои исторические территории. Это то, что Путин озвучил, но это также и то, что соответствует понятиям “глубинного русского народа”. Они считают Украину частью территории России, которая была то ли полонизированна, то ли австриизированна – что-то такое. Но они честно считают, что это их территория. И побороть это практически невозможно, – рассказывает он.
Историк считает, что россияне безнадежно больны шовинизмом и империализмом и заключение с ними соглашений — бесполезное дело.
Он отмечает, что, начиная со времен Московского царства, их территории постоянно расширялись путем захвата соседних территорий, и они иначе воспринимать историю не могут.
— В российской традиции любая сделка расценивается как подчинение. То есть российская позиция всегда выше. А позиция человека, с которым заключается соглашение, всегда ниже. И в их понимании соглашение — это временный документ, который заключается для того, чтобы эта территория, народ или население вошли в состав их государства и не более, — отметил Дрибница.
Напомним, историк и военнослужащий ВСУ Александр Алферов в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, почему на протяжении многих веков россияне пытаются захватить Украину.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов