Россияне не изучают историю Украины и не имеют представления о нашем государстве — учитель истории

К главному празднику нашего государства, Дню Независимости, Факты ICTV пообщались с историками и экспертами, чтобы еще раз напомнить базовые вещи. Даже на 9-й год полномасштабной войны приходится опровергать главный российский нарратив и объяснять: Украина не Россия, а украинцы и россияне — абсолютно разные народы. Наша война за независимость длится более 3,5 века.

Московско-украинское противостояние началось во второй половине XVII века и длится уже более 300 лет, рассказывает преподаватель истории, блогер youtube-канала Vox Veritatis Голос Правды Виталий Дрибница.

По его словам, украинцы сейчас действительно борются за независимость, потому что большинство населения РФ явно или неявно поддерживает военную агрессию против Украины.

– Это война за независимость Украины. Потому что, если мы перестанем защищаться — мы просто перестанем существовать, а если они перестанут нападать – война закончится.

Дрибница отмечает, что россияне не изучают историю Украины и не имеют никакого представления о нашем государстве.

– Для них Украина – это историческая часть России. И они абсолютно сознательно считают, что возвращают свои исторические территории. Это то, что Путин озвучил, но это также и то, что соответствует понятиям “глубинного русского народа”. Они считают Украину частью территории России, которая была то ли полонизированна, то ли австриизированна – что-то такое. Но они честно считают, что это их территория. И побороть это практически невозможно, – рассказывает он.

Историк считает, что россияне безнадежно больны шовинизмом и империализмом и заключение с ними соглашений — бесполезное дело.

Он отмечает, что, начиная со времен Московского царства, их территории постоянно расширялись путем захвата соседних территорий, и они иначе воспринимать историю не могут.

— В российской традиции любая сделка расценивается как подчинение. То есть российская позиция всегда выше. А позиция человека, с которым заключается соглашение, всегда ниже. И в их понимании соглашение — это временный документ, который заключается для того, чтобы эта территория, народ или население вошли в состав их государства и не более, — отметил Дрибница.

Напомним, историк и военнослужащий ВСУ Александр Алферов в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, почему на протяжении многих веков россияне пытаются захватить Украину.

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