Украинские защитники дадут ощутимый ответ за теракт в Чернигове — Зеленский

Украинские военные дадут России ощутимый ответ за ракетный теракт в Чернигове.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 19 августа.

— Сегодня различные лидеры, представители государств, международных организаций осудили очередной чрезвычайно подлый российский удар по Украине, по нашему Чернигову. Я благодарен каждому и каждой в мире, кто сегодня выразил сочувствие Украине, нашему народу. К сожалению, семь человек погибли в Чернигове от российской ракеты, среди них девочка, ее звали София, шесть лет ей было… Мои соболезнования родным! Раненых и травмированных — 144, и среди них 15 детей. Ракета прямо по центру города. И это — в праздник Преображения Господня, православный праздник, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что спасательную операцию в городе проводили всего 140 человек, среди которых были медики, экстренная помощь, военные, местные власти и другие.

— Спасибо каждому и каждой, кто спасал жизни детям, взрослым — всем. И особенно отмечу фельдшеров экстренки Людмилу Копыш и Вячеслава Прохоренко, работников ГСЧС Сергея Костенко, Владислава Соколенко, Юрия Овруцкого, Валерия Моргацкого, Алексея Марченко и Виктора Довженко, а также полицейских Андрей Вовка и Андрей Зеляка, — добавил президент.

Глава государства добавил, что уверен, что украинские защитники дадут “ощутимый ответ” России за этот теракт.

Кроме того, Зеленский подвел итоги работы своей команды в Швеции, куда глава государства прибыл с официальным визитом.

— Оружие для наших воинов — это главное. Есть результаты, и это очень нужные результаты. Бронированная техника — СѴ90, классные машины. Именно то, что нужно на фронте. Не только поставки от партнеров — хотя и его ускоряем, — но и производство в Украине. Наше производство. Новое производство, — сказал он.

Зеленский отметил, что между странами есть договоренность об изготовлении СѴ90 в Украине.

— Все мощное, что служит нам сейчас, мы должны локализовать и производить. Так и сделаем, — добавил он.

Глава государства рассказал, что вторым результатом это поставки САУ Archer для наших артиллеристов.

— Уже идет обучение наших ребят в Швеции. Мощная система, нужная система. Работаем, чтобы их было больше в Украине, — сообщил он.

Третьим результатом является современная авиация, а именно — истребители Gripen.

— Очень-очень стараемся увеличить возможности военной авиации. Это одна из самых сложных задач, но я уверен: мы ее выполним. Сейчас имеем прорывной результат по Gripen — классным, современным шведским боевым самолетам. Наши воины уже начинают тестировать их. И мы шаг за шагом, переговоры за переговорами мы приближаемся к тому, чтобы Gripen появились в нашем небе, — сказал он.

Глава государства добавил, что имел сегодня разговор с премьер-министром Швеции и представителями шведских парламентских партий.

— Работаем над началом этапа с тренировкой наших ребят на Gripen. Детали мы обсудим, — заявил он.

Вместе с этим Владимир Зеленский рассказал о “хорошей и содержательной аудиенции” у Короля Швеции Карла XVI Густава и Королевы Сильвии, где президент был с первой леди Еленой Зеленской.

Источник : Офис президента

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