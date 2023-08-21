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Даст отпор Су-34 и усилит охоту за ракетами: Черник о преимуществах F-16

Даст отпор Су-34 и усилит охоту за ракетами: Черник о преимуществах F-16
Фото: Depositphotos

Истребители F-16 позволят Украине дать отпор российским бомбардировщикам Су-34, которые сбрасывают бомбу УПАБ-1500.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал военный эксперт, полковник Петр Черник.

— И что самое главное — есть шанс побороться с таким самолетом, как Су-34, который сбрасывает очень досадную бомбу УПАБ-1500. Она планирует на 70 км, а ракета AIM-120 в комплектации F-16 наносит удары на 180 км. Так что перекрываются все рабочие дальности. Очень хорошая новость для нас, ждем информации в части оружия к нему, а это 105 позиций, это очень много, — говорит он.

Кроме того, 61 истребитель от Дании и Нидерландов позволит Украине прикрыть небо и поднять коэффициент охоты за крылатыми ракетами на очень высокий уровень.

— Его (F-16, — Ред.) техническое задание в самом начале 70-х годов как раз и заключалось в борьбе с крылатыми ракетами. Он для этого имеет как ракетное вооружение разного класса, так и очень высокоскоростную, качественную пушку M61 A1 Vulcan. Ну и, конечно, имеет очень серьезную номенклатуру бомб. Вот они (истребители, — Ред.) по линии разграничения могут существенно улучшить наше продвижение вперед, — добавил он.

Напомним, Нидерланды и Дания подтвердили, что передают Украине современные многоцелевые истребители F-16. Ряд аналитиков считают, что самолеты F-16 помогут ВСУ в долгосрочной борьбе с Россией.

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины
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