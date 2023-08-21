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В Харьковской области пьяный мужчина бросил сестре за ворот боевую гранату

граната
Фото: Dreamstime

В Харьковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта забросил приведенную в боевую готовность гранату РГД-5 за воротник своей сестре.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Отмечено, что пострадавшая успела достать и отбросить боеприпас до детонации на безопасное расстояние.

— Сообщение о взрыве в селе Лебяже Красноградского района поступило в правоохранительные органы 19 августа около 20:00. При выезде на место происшествия полицейские задержали 40-летнего мужчину, — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства у подозреваемого был обнаружен и изъят еще один снаряженный корпус боевой ручной противопехотной гранаты Ф-1.

В Харьковской области пьяный мужчина бросил сестре за ворот боевую гранату

Полиция Харьковской области

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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В Харьковской области пьяный мужчина бросил сестре за ворот боевую гранату

Источник: полиция Харьковской области

граната, Харьковская область
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