Вернулся из РФ перед началом войны. В Краматорске задержали мужчину, который шпионил за блокпостами ВСУ

Контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора ФСБ, который собирал разведданные на прифронтовой территории Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и имел контакты со спецслужбой страны-агрессора.

— До начала полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первое задание от своего “куратора” из ФСБ. По указанию российской спецслужбы фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе, — говорится в сообщении.

Оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, вооружения и техники. Полученные сведения фигурант передавал через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокации и описания объектов ВСУ.

За каждое выполненное задание россияне платили своему информатору денежное вознаграждение. Суммы поступали на банковскую карточку злоумышленника. В дальнейшем оккупанты обещали “эвакуировать” его в Россию.

Во время обыска у мужчины изъяли два мобильных телефона, банковские карты и сменные SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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