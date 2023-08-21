Вернулся из РФ перед началом войны. В Краматорске задержали мужчину, который шпионил за блокпостами ВСУ
Контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора ФСБ, который собирал разведданные на прифронтовой территории Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.
Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и имел контакты со спецслужбой страны-агрессора.
— До начала полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первое задание от своего “куратора” из ФСБ. По указанию российской спецслужбы фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе, — говорится в сообщении.
Оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, вооружения и техники. Полученные сведения фигурант передавал через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокации и описания объектов ВСУ.
За каждое выполненное задание россияне платили своему информатору денежное вознаграждение. Суммы поступали на банковскую карточку злоумышленника. В дальнейшем оккупанты обещали “эвакуировать” его в Россию.
Во время обыска у мужчины изъяли два мобильных телефона, банковские карты и сменные SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ.
На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность).
Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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