СБУ показала фото ракеты Искандер, которой оккупанты атаковали Чернигов

В Службе безопасности Украины сообщили, что по факту ракетного удара по драмтеатру в Чернигове открыто уголовное производство по статье 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны), а также показали фото крылатой ракеты, выпущенной из наземного комплекса Искандер.

Отмечается, что с целью объективного и максимально полного расследования черниговской трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных, оперативных мероприятий и экспертиз.

В частности, следователи собирают соответствующую доказательную базу и опрашивают свидетелей.

– СБУ предварительно установила тип российской ракеты, которой враг ударил в субботу по гражданскому зданию. Это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса Искандер), – отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, утром 19 августа в Чернигове прогремел взрыв. Российские войска обстреляли центр города и попали в драмтеатр.

В результате удара баллистической ракетой Искандер погибли 7 человек, еще 156 человек ранены. Среди погибших и раненых есть дети.

Источник : Украинская правда

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