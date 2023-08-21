СБУ показала фото ракеты Искандер, которой оккупанты атаковали Чернигов
В Службе безопасности Украины сообщили, что по факту ракетного удара по драмтеатру в Чернигове открыто уголовное производство по статье 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны), а также показали фото крылатой ракеты, выпущенной из наземного комплекса Искандер.
Отмечается, что с целью объективного и максимально полного расследования черниговской трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных, оперативных мероприятий и экспертиз.
В частности, следователи собирают соответствующую доказательную базу и опрашивают свидетелей.
– СБУ предварительно установила тип российской ракеты, которой враг ударил в субботу по гражданскому зданию. Это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса Искандер), – отметили в пресс-службе СБУ.
Напомним, утром 19 августа в Чернигове прогремел взрыв. Российские войска обстреляли центр города и попали в драмтеатр.
В результате удара баллистической ракетой Искандер погибли 7 человек, еще 156 человек ранены. Среди погибших и раненых есть дети.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов