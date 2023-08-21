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Дело судьи Тандыра направили в суд

Олексій Тандир ДТП у Києві

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Алексея Тандыра по факту ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии Украины (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Указано, что дело будет рассматривать Святошинский районный суд города Киева.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Также по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 9 сентября 2023 года включительно.

Что известно о ДТП

По данным следствия, смертельное ДТП произошло 25 мая в 23:55 на одном из блокпостов Киева.

Судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр за рулем Lexus ES350 сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко, который находился на блокпосту. Нацгвардеец погиб на месте.

Сразу после ДТП судья отказывался проходить проверку на содержание алкоголя, хотя имел визуальные признаки опьянения. Поэтому биологические образцы у него отбирали принудительно.

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Дело судьи Тандыра направили в суд

ДТП, Київ, Суд, судья
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