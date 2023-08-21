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В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним

В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним

В столице задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных. Его поймали, когда он пытался поджечь 13-ю машину.

Об этом сообщает полиция Киева.

Указано, что нарушитель собственноручно изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на машины.

— В конце 2022 года жителей Деснянского района потрясла серия поджогов автомобилей. Для раскрытия этих дерзких преступлений привлекалось много сил полиции… Поиски осложнялись тем, что поджоги совершались в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц, — рассказал руководитель полиции Дмитрий Шумейко.

Почувствовав, что правоохранители вышли на след, злоумышленник остановился. Однако в июле текущего года мужчина снова поджег несколько автомобилей военных.

Собрав информацию и проанализировав большое количество информации и выводы экспертов, правоохранители вышли на след 35-летнего местного жителя, который переехал в город Киев из другого региона в 2014 году.

Фигуранта полицейские разоблачили “на горячем” во время закладки зажигательного устройства в очередной автомобиль военного. При обыске вещей задержанного работники полиции обнаружили и изъяли еще один самодельный прибор.

В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним
Поліція Києва
В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним
Поліція Києва
В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним
Поліція Києва
В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним
Поліція Києва
В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним
В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним
В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним
В Киеве мужчина сжигал автомобили военных из-за “негативного отношения” к ним

Во время обыска арендованной квартиры нарушителя в Киеве правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и различные электродетали — провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели и т.д.

— Устройства злоумышленник изготавливал сам, которые срабатывали самостоятельно по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным. Проверка его причастности к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины, продолжается, — добавил Шумейко.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Источник, фото: полиция Киева

Київ, Поджег авто, Полиция, українські військові
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