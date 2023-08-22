Если депортация украинцев из Израиля будет продолжаться, въезд хасидам в Умань запретят
Если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд хасидам в Умань Черкасской области будет запрещен.
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.
— Украина намерена прекратить безвизовый режим с Израилем, — отметили в посольстве.
Посол Украины Евгений Корнийчук призывает премьер-министра Беньямина Нетаньяху пересмотреть въездную политику в отношении украинцев и вмешаться в этот вопрос.
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль: Мы прекратим действие наших двусторонних соглашений об отмене виз, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на нашем столе.
Отметим, что более 30 тыс. хасидов намерены прибыть в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года — Рош ха-Шана.
Недавно посол Евгений Корнийчук сообщал, что в аэропортах Израиля депортируют около 10% прибывающих украинцев.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов