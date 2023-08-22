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Валентина Чорна, редактор ленты

Если депортация украинцев из Израиля будет продолжаться, въезд хасидам в Умань запретят

Если депортация украинцев из Израиля будет продолжаться, въезд хасидам в Умань запретят
Фото: Pixabay

Если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд хасидам в Умань Черкасской области будет запрещен.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле.

— Украина намерена прекратить безвизовый режим с Израилем, — отметили в посольстве.

Посол Украины Евгений Корнийчук призывает премьер-министра Беньямина Нетаньяху пересмотреть въездную политику в отношении украинцев и вмешаться в этот вопрос.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль: Мы прекратим действие наших двусторонних соглашений об отмене виз, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на нашем столе.

Отметим, что более 30 тыс. хасидов намерены прибыть в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года — Рош ха-Шана.

Недавно посол Евгений Корнийчук сообщал, что в аэропортах Израиля депортируют около 10% прибывающих украинцев.

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Израиль, Депортация, Умань
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