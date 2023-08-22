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Кабмин изменил место для создания Военного мемориального кладбища

Кладовище для ЗСУ
Фото: Getty Images

Национальное военное мемориальное кладбище построят на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

Указано, что планируется построить мемориал до 30 июля 2025 года.

Ранее такое кладбище планировали обустроить возле поселка Быковня, а перед этим — на Лысой Горе в Киеве.

На Национальном военном мемориальном кладбище с почестями будут хоронить “погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали выполнение служебных обязанностей и присяги на верность украинскому народу”.

На специально отведенном земельном участке планируют построить архитектурный комплекс, включающий собственно военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

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Война в Украине, військовослужбовці, Київ, Пам'ять
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