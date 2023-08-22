Кабмин изменил место для создания Военного мемориального кладбища
Национальное военное мемориальное кладбище построят на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.
Указано, что планируется построить мемориал до 30 июля 2025 года.
Ранее такое кладбище планировали обустроить возле поселка Быковня, а перед этим — на Лысой Горе в Киеве.
На Национальном военном мемориальном кладбище с почестями будут хоронить “погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивали выполнение служебных обязанностей и присяги на верность украинскому народу”.
На специально отведенном земельном участке планируют построить архитектурный комплекс, включающий собственно военное кладбище, музейный комплекс, ритуальное здание и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов