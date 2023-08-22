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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 22.08.2023 — ситуация на фронте

дрони БПЛА

Карта боевых действий в Украине на 22.08.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 22 августа 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, Карта
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Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
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