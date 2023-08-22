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Валентина Чорна, редактор ленты

На днях увидите: Буданов анонсировал “сюрпризы” для оккупантов в Крыму

вибух на кримському мосту
Фото: Getty Images

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов анонсировал для российских оккупантов новые “сюрпризы” в Крыму.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Ирпене.

Буданов отметил, что, к сожалению, есть люди, которые боятся деоккупации Крыма, но есть и много граждан, которые ждут освобождения полуострова. Последним нужно дать уверенность, что их надежды не напрасны.

— Для этого мы должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия с движением сопротивления на временно оккупированных территориях и просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму, что, в принципе, и делается. Вы это видели, и на днях еще увидите, — сказал Буданов.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что туристический сезон в Крыму закрыли вместе с открытием “бавовняного”.

По ее словам, на полуострове уже давно констатировано отсутствие фактически приезжих туристов, а перемещение внутренне локальное.

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Война в Украине, Кирилл Буданов, Крым, Разведка, Російська агресія
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Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

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