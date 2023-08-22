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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Генассамблее ООН осенью может состояться встреча по миру в Украине — Боррель

На Генассамблее ООН осенью может состояться встреча по миру в Украине — Боррель
Фото: Правительственный портал

В понедельник, 21 августа Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что “ведется работа” над встречей “высокого уровня” по вопросу мира в Украине.

Об этом сообщает Europa Press.

Как пишет издание, цитируя слова главы Борреля — встреча “высокого уровня” по вопросу мира в Украине, “возможно”, состоится во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

Отмечается, что это заседание “станет продолжением встречи в городе Джидда в Саудовской Аравии в начале августа с участием более 40 стран, которая, по словам Борреля, стала “еще одним шагом Украины, чтобы заставить международное сообщество оказать давление на Россию с целью прекращения войны”.

— Только Россия может ее остановить, Россия ее начала и Россия должна ее закончить, — заявил Боррель на пресс-конференции в испанском городе Сантандер.

Глава дипломатии заверил, что Евросоюз “будет и в дальнейшем поддерживать Украину”.

Напомним, Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз предлагает создать “отдельную секцию” в рамках Европейского фонда мира, чтобы обеспечить потребности украинских войск в обороне. Речь идет о выделении €5 млрд в год на оборону Украины.

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ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель, Російська агресія
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