Над Запорожьем заметили группу БпЛА: сообщают о взрывах
Ночью 22 августа во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы.
Как сообщают в Воздушных силах над областью замечена группа вражеских дронов-камикадзе.
Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Час ранее председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что вражеский беспилотник типа Shahed-136 попал в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов