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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Над Запорожьем заметили группу БпЛА: сообщают о взрывах

Над Запорожьем заметили группу БпЛА: сообщают о взрывах
Фото: Факти ICTV

Ночью 22 августа во время воздушной тревоги в Запорожье прогремели взрывы.

Как сообщают в Воздушных силах над областью замечена группа вражеских дронов-камикадзе.

Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Час ранее председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что вражеский беспилотник типа Shahed-136 попал в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины.

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Безпілотники, Запорожская область, Російська агресія
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