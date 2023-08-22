Возвращаются после теракта на Каховской ГЭС: Прокудин назвал численность населения Херсонщины

Из-за регулярных обстрелов Херсонской области и подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции в Херсоне остается около 60 тыс. человек. Впрочем, люди все равно возвращаются в Херсонскую область.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

— Если брать только Херсон, то в феврале — марте примерно было 60 тыс. здесь. Сейчас, по нашим данным, около 72 тыс. Из тех районов, где было подтопление Каховской ГЭС, много людей выехало, мы эвакуировали около 13,5 тыс. из всех земель, которые были подтоплены. В то же время, мы видим, в другие регионы, люди хотят возвращаться в Херсон, посещают свои дома, восстанавливают их. Поэтому сейчас мы видим от 72 тыс. до 74 тыс. жителей Херсонской области, — рассказал он.

Вместе с тем, в области и областном центре продолжается эвакуация гражданского населения, говорит глава Херсонской ОГА.

— Сегодня 94 человека эвакуированы, мы уже сокращаем это. И на следующей неделе уже только будут эвакуироваться люди на Хмельнитчину, Николаев, Одессу, — говорит он.

Несмотря на это, люди все чаще возвращаются на территорию деоккупированной Херсонской области, говорит Прокудин.

— (Люди возвращаются, — Ред.) постоянно. Не только в Херсон. Даже в маленькие села, которые постоянно находятся под обстрелами, где прилетают авиационные бомбы, там также люди не хотят выезжать из своих домов. И это не маргинальные люди. Это нормальные фермеры со своими домами, с детьми, они не хотят выезжать. Сейчас с ними работают социальные работники, полиция, волонтеры, которые их уговаривают. Но мы не можем их заставить, — объясняет глава ОВА.

В то же время Прокудин говорит, что сегодня существует очень большое количество жилых помещений, которые были уничтожены как обстрелами государства-террориста, так и подрывом Каховской плотины со стороны России.

— Очень большое количество домов, которые уничтожены водой полностью. Из 4 тыс. домов, которые были во всей (области, — Ред.), не только в Херсоне, но и других населенных пунктах, которые были вблизи Днепра и Ингульца. Те, которые были подтоплены, примерно 1,4 тыс. восстановить мы не сможем. Это нужно под ноль уничтожать дом и строить новый. И сейчас, конечно, эти люди в отчаянии, — объясняет он.

Глава Херсонской ОГА говорит, что власти предоставляют пострадавшим людям приют в общежитиях и других местах проживания. Только в Херсоне таких мест шесть, но можно развернуть еще девять таких приютов.

Фото: Херсонська ОВА

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