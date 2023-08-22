Работаем над разными подходами: Резников оценил эффективность роликов о мобилизации
Мотивационные ролики о мобилизации получили хорошую оценку.
Об этом на Международном ветеранском форуме заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
— Сегодня Министерство обороны работает над различными подходами: советуемся с военными, ветеранами, делаем различные информационные реализации, это и мотивационные ролики, они сегодня уже получили хорошую оценку, — сказал Резников, отвечая на вопрос о том, как сегодня мотивировать людей идти в армию.
В то же время министр отметил, что лучшим примером для мотивации будут именно ветераны.
— Равный с равным может и будет разговаривать, — подытожил он.
Ранее Минобороны Украины презентовало и запустило информационную кампанию Обновляй данные в ТЦК, которая состоит из 4 видеороликов.
Главная идея заключается в том, чтобы побуждать военнообязанных обновлять данные в военкоматах.
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