Работаем над разными подходами: Резников оценил эффективность роликов о мобилизации

Мотивационные ролики о мобилизации получили хорошую оценку.

Об этом на Международном ветеранском форуме заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Сегодня Министерство обороны работает над различными подходами: советуемся с военными, ветеранами, делаем различные информационные реализации, это и мотивационные ролики, они сегодня уже получили хорошую оценку, — сказал Резников, отвечая на вопрос о том, как сегодня мотивировать людей идти в армию.

В то же время министр отметил, что лучшим примером для мотивации будут именно ветераны.

— Равный с равным может и будет разговаривать, — подытожил он.

Ранее Минобороны Украины презентовало и запустило информационную кампанию Обновляй данные в ТЦК, которая состоит из 4 видеороликов.

Главная идея заключается в том, чтобы побуждать военнообязанных обновлять данные в военкоматах.

По словам Резникова, за 9,5 лет войны в Украине уже около 1 млн участников боевых действий.

Сейчас правительство работает над решением текущих проблем по получению статуса УБД и прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК).

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