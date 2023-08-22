Саммит в Афинах. Поддержку Украине выразили лидеры 11 стран

Лидеры 11 балканских стран на саммите Украина-Балканы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает CNN Greece.

Согласно документу, государства выразили свою непоколебимую поддержку “независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основанных на ценностях демократии и верховенства права, перед лицом российской агрессии”.

Также отмечено, что Украина и Республика Молдова, которые географически соседствуют со странами-членами ЕС, имеют общее европейское наследие, и “в качестве стратегической инвестиции в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы воспринимались как полноправные члены европейской семьи”.

— Вторжение РФ в Украину является поворотным моментом для Европы, создающим новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего внутри ЕС. Это критический момент для безопасности, мира и стабильности на нашем европейском континенте, — говорится в заявлении.

Страны также согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Документ подписали 11 лидеров в присутствии президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен:

президент Сербии Александар Вучич;

президент Молдовы Майя Санду;

президент Украины Владимир Зеленский;

президент Черногории Яков Милатович;

премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис;

премьер-министр Румынии Марчел Чолаку;

премьер-министр Косово Альбин Курти;

председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто;

премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский;

премьер-министр Болгарии Николай Денков;

премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Ранее Греция присоединилась к декларации стран Большой семерки (G7) о гарантиях безопасности для Украины. Это уже 14-я страна, поддержавшая документ.

Источник: CNN Greece

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