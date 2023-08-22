Тарифы на тепло не будут менять до конца следующего отопительного сезона — решение Кабмина

Правительство Украины поддержало решение продлить неизменность тарифов на тепло для населения во время следующего отопительного сезона.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина во вторник, 22 августа.

— Сегодня правительство продлевает действие ВСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Нафтогаз будет и в дальнейшем реализовывать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров, — заявил он.

Глава правительства добавил, что указанное решение является частью комплексных мероприятий по подготовке к зиме.

— Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов. Работаем солидарно, оперативно, эффективно ради нашей победы над врагом и для благосостояния всех украинцев, — сообщил Шмыгаль.

Вместе с тем представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил, что изменения в постановление о запрете увеличения тарифов на тепло будут действовать до 15 апреля 2024 года включительно.

Также во время заседания правительства Шмыгаль рассказал, каковы ключевые вопросы по развитию отношений с государствами Евросоюза на границе Украины с ЕС, а также о восстановлении городов и поселков, пострадавших от подрыва Россией Каховской плотины.

Источник : Кабмин

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