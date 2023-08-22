Теракт в Оленовке: специалисты установили тип оружия, которым оккупанты совершили взрыв в колонии

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) закончил экспертизу по теракту в Оленовке Донецкой области, когда российские оккупанты в конце июля 2022 года устроили мощный взрыв в одном из зданий колонии. Тогда погибли более 50 защитников Азовстали, а десятки получили ранения.

КНИИСЭ занимается исследованиями оружия, которое оккупационная армия использует в Украине. Экспертизы института являются важным доказательствами для международных судов по военным преступлениям РФ.

По словам директора КНИИСЭ Александра Рувина, специалисты института установили, что во время теракта в Оленовке оккупанты использовали огнеметное оружие.

— Ну, и другое оружие, которое уже давно запрещено соответствующими конвенциями. Это противопехотные мины, мины другого назначения. И это все использовалось как раз непосредственно российскими войсками. Мы их все исследовали, — рассказал Александр Рувин в интервью проекту Свобода.Ранок.

По его словам, между КНИИСЭ и международными инстанциями есть соглашения о передаче последним результатов экспертиз. В Украине также работают эксперты Международного уголовного суда, которые проводят исследования, рассказал Рувин.

Института аккредитован в Европейской ассоциации судебно-экспертных учреждений — ENFSI. Поэтому результаты выводов должны приниматься всеми судами европейских стран и правоохранительными органами. Результаты КНИИСЭ уже есть в Международном уголовном суде, подчеркнул директор института.

Напомним, что в Оленовке в ночь с 28 на 29 июля 2022 года прогремел мощный взрыв. В результате было полностью выжжено изнутри одно из зданий, которое оккупанты обустроили для содержания украинских пленных, в частности, бойцов с Азовстали.

По свидетельствам очевидцев, после взрыва оккупанты даже не пытались оказать помощь раненым.

Источник : Радио Свобода

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