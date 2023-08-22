В Дании 8 украинских пилотов начали обучение на F-16 — СМИ
Дания начала подготовку восьми украинских пилотов для полетов на современных истребителях F-16.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Вооруженные силы Дании.
Отмечается, что восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструп вместе с 65 людьми, которые будут обучены техническому обслуживанию самолетов.
Вчера представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, начали обучение в Дании.
По его словам, это только первая волна украинских бойцов, которые будут учиться на F-16, впоследствии будут вторая и третья волны.
Напомним, правительство Дании обязалось передать Украине 19 истребителей F-16. Первые шесть самолетов наше государство получит до конца этого года.
Всего Дания имеет 43 самолета F-16, но из соображений безопасности не сообщается, сколько из них находятся в эксплуатации.
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