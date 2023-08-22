Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Украина
Нуждается в проверке
Валентина Чорна, редактор ленты

В Дании 8 украинских пилотов начали обучение на F-16 — СМИ

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Дания начала подготовку восьми украинских пилотов для полетов на современных истребителях F-16.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Вооруженные силы Дании.

Отмечается, что восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструп вместе с 65 людьми, которые будут обучены техническому обслуживанию самолетов.

Вчера представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, начали обучение в Дании.

По его словам, это только первая волна украинских бойцов, которые будут учиться на F-16, впоследствии будут вторая и третья волны.

Напомним, правительство Дании обязалось передать Украине 19 истребителей F-16. Первые шесть самолетов наше государство получит до конца этого года.

Всего Дания имеет 43 самолета F-16, но из соображений безопасности не сообщается, сколько из них находятся в эксплуатации.

Читайте также
Не нужно год осваивать: Гетьман об обучении украинских пилотов на F-16
Винищувач F-16

Война в Украине, Истребитель F-16, Дания
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Война в Украине не в тупике, поле боя очень динамично – Салливан
Джейк Салліван
Высокоточная и разрушительная: что известно о дальнобойной ракете JASSM для F-16
Ракета AGM-158 JASSM
Тарифы на тепло не будут менять до конца следующего отопительного сезона — решение Кабмина
Денис Шмигаль
Затапливают паромы: оккупанты создают новую полосу защиты Керченского моста
керченський міст
Посечены дома и ранены 4 человека: РФ из гранатомета обстреляла Середина-Буду на Сумщине
В Дании 8 украинских пилотов начали обучение на F-16 — СМИ
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Успевает уничтожать вражескую технику и получать образование: история самого молодого бойца аэроразведки
В Дании 8 украинских пилотов начали обучение на F-16 — СМИ
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
В Дании 8 украинских пилотов начали обучение на F-16 — СМИ
Впервые увидела сына в укрытии: истории детей, рожденных под взрывы
В Дании 8 украинских пилотов начали обучение на F-16 — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (22.08.2023)
В Дании 8 украинских пилотов начали обучение на F-16 — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь