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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Украина национализировала активы Министерства обороны Беларуси

ВАКС

Украине удалось национализировать активы Министерства обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины.

— В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 закона Украины О санкциях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики Беларусь. Речь идет о составляющих системы электрического авиационного пуска.

На прошлой неделе стало известно, что Украина планирует национализировать имущество Минобороны Беларуси и российской грузовой компании Волга-Днепр.

По словам директора департамента санкционной политики Министерства юстиции Инны Богатых, в целом Украина может национализировать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 Руслан у российской компании.

Также планировалось национализировать один авиационный двигатель и воздушный стартер, которые принадлежат Минобороны Беларуси.

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Беларусь, санкції
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