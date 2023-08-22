Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым и важным помочь нашим ветеранам достойно интегрироваться в социальную жизнь после возвращения с войны.

Об этом Зеленский сказал в своем онлайн-выступлении на Форуме ветеранов.

По его словам, правительство Украины приняло первоочередные пакеты решений, которые помогут ветеранам войны достойно интегрироваться в социальную жизнь.

— Мы создали новую украинскую политику, политику героев, политику уважения и создания возможностей для всех наших воинов, для всех наших ветеранов, благодаря которым Украина жива, — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что с войны всегда возвращаются другими. После того, что пришлось на войне увидеть, пережить, особенно сложно строить дальнейшую жизнь.

По словам Владимира Зеленского, каждый военный и каждая военная, кто борется ради Украины — являются героями и все они нужны Украине.

— Никаких потерянных поколений, никаких упущенных возможностей. И, конечно, не потерять время, время жизни. Это основные принципы в политике героев, — сказал он.

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