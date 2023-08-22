Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым и важным помочь нашим ветеранам достойно интегрироваться в социальную жизнь после возвращения с войны.
Об этом Зеленский сказал в своем онлайн-выступлении на Форуме ветеранов.
По его словам, правительство Украины приняло первоочередные пакеты решений, которые помогут ветеранам войны достойно интегрироваться в социальную жизнь.
— Мы создали новую украинскую политику, политику героев, политику уважения и создания возможностей для всех наших воинов, для всех наших ветеранов, благодаря которым Украина жива, — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что с войны всегда возвращаются другими. После того, что пришлось на войне увидеть, пережить, особенно сложно строить дальнейшую жизнь.
По словам Владимира Зеленского, каждый военный и каждая военная, кто борется ради Украины — являются героями и все они нужны Украине.
— Никаких потерянных поколений, никаких упущенных возможностей. И, конечно, не потерять время, время жизни. Это основные принципы в политике героев, — сказал он.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов