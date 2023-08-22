Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский

військові
Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым и важным помочь нашим ветеранам достойно интегрироваться в социальную жизнь после возвращения с войны.

Об этом Зеленский сказал в своем онлайн-выступлении на Форуме ветеранов.

По его словам, правительство Украины приняло первоочередные пакеты решений, которые помогут ветеранам войны достойно интегрироваться в социальную жизнь.

— Мы создали новую украинскую политику, политику героев, политику уважения и создания возможностей для всех наших воинов, для всех наших ветеранов, благодаря которым Украина жива, — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что с войны всегда возвращаются другими. После того, что пришлось на войне увидеть, пережить, особенно сложно строить дальнейшую жизнь.

Читайте также
По боевому показателю Украина будет в топе авиационных государств мира — Зеленский
Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, каждый военный и каждая военная, кто борется ради Украины — являются героями и все они нужны Украине.

— Никаких потерянных поколений, никаких упущенных возможностей. И, конечно, не потерять время, время жизни. Это основные принципы в политике героев, — сказал он.

Война в Украине, ветерани, Владимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ситуация на фронте и подготовка ПВО к зиме: Зеленский встретился с премьером Хорватии
Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский
Другого варианта нет, Украина будет освобождать Крым военным путем — Данилов
Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский
Южный плацдарм оккупантов обвалится: Черник назвал условие продвижения ВСУ
Війна в Україні
Шмыгаль назвал пять ключевых элементов новой ветеранской политики
Денис Шмигаль
Теракт в Оленовке: специалисты установили тип оружия, которым оккупанты совершили взрыв в колонии
Оленівка
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (22.08.2023)
Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (21.08.2023)
Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (21.08.2023)
Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (21.08.2023)
Есть первые пакеты решений, чтобы помочь ветеранам интегрироваться в социальную жизнь — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь