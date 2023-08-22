ЕС выделил Украине очередной транш на €1,5 млрд

Евросоюз 22 августа выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд — это уже седьмой с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

— Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению, возрождению и обеспечению стабильной работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новый транш в размере €1,5 млрд. И будет еще больше, в этом году и в дальнейшем, — говорится в сообщении.

Объем нынешнего пакета макрофинансовой помощи от ЕС составляет €18 млрд. Органы Евросоюза утвердили его выделение в конце прошлого года.

Эти средства используются для финансирования приоритетных расходов госбюджета.

Они предоставлены на льготных условиях, а срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и платежи за обслуживание долга компенсируют страны ЕС.

В январе Киев получил первый транш — €3 млрд. Следующие выплаты ожидаются ежемесячно с марта по €1,5 млрд.

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