Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

”Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”

“Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”

На Николаевщине СБУ задержала фейкового интернет-детектива, которая обманула на теме обмена пленных более 500 семей бойцов ВСУ.

Мошенница за сумму до 7 тыс. грн за одного военного обещала родным отыскать его и предоставить им информацию о местонахождении и физическом состоянии бойца.

Однако сразу после получения суммы злоумышленница “обрывала” коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родственниках-военнослужащих.

”Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”

Фото: СБУ

Таким способом злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.

— Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием Поиск пропавших и Возвращайся живым. Там она предлагала свои “детективные услуги” и отмечала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения “текущих” вопросов по поиску пропавших, — сообщает СБУ.

Было задокументировано более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.

Читайте также
СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины на почти 270 млн грн
“Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”

Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 SIM-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ст. 190 УК Украины (мошенничество), ее взято под стражу.

— Служба безопасности Украины предостерегает: не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободы лицах и собственные персональные данные неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам, — отмечают в ведомстве.

Николаевская область, полон, СБУ, українські військові, шахрайство
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Южный плацдарм оккупантов обвалится: Черник назвал условие продвижения ВСУ
Війна в Україні
Шмыгаль назвал пять ключевых элементов новой ветеранской политики
Денис Шмигаль
На Закарпатье предприниматель поставил в ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн грн
“Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”
Получение статуса УБД: Стефанчук анонсировал рассмотрение важных для ветеранов законов
Руслан Стефанчук
СБУ показала фото ракеты Искандер, которой оккупанты атаковали Чернигов
Іскандер
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей русский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Еленовка и русская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там делопроизводителем. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
“Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”
Впервые увидела сына в укрытии: истории детей рожденных под взрывы
“Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (22.08.2023)
“Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (21.08.2023)
“Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь