”Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”
На Николаевщине СБУ задержала фейкового интернет-детектива, которая обманула на теме обмена пленных более 500 семей бойцов ВСУ.
Мошенница за сумму до 7 тыс. грн за одного военного обещала родным отыскать его и предоставить им информацию о местонахождении и физическом состоянии бойца.
Однако сразу после получения суммы злоумышленница “обрывала” коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации об их родственниках-военнослужащих.
Таким способом злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.
— Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием Поиск пропавших и Возвращайся живым. Там она предлагала свои “детективные услуги” и отмечала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения “текущих” вопросов по поиску пропавших, — сообщает СБУ.
Было задокументировано более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.
Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 SIM-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.
Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ст. 190 УК Украины (мошенничество), ее взято под стражу.
— Служба безопасности Украины предостерегает: не следует предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободы лицах и собственные персональные данные неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам, — отмечают в ведомстве.
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