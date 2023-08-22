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Уменьшит потери и вернет Крым. Какие ракеты нужны Украине для эффективного использования F-16

Уменьшит потери и вернет Крым. Какие ракеты нужны Украине для эффективного использования F-16
Фото: Getty Images

Истребители F-16 могут сильно повлиять на ход войны, если США предоставят к ним крылатые ракеты JASSM.

Об этом пишет Forbes.

— Ракета, которая может иметь наибольшее значение — JASSM, двухтонная крылатая ракета-невидимка с дальностью полета 230 миль (около 370 км), все еще находится в списке пожеланий Киева. Пока США не одобрят JASSM для передачи Украине, украинские F-16 не будут использовать весь свой потенциал, — указывает издание.

Указано, что F-16 еще не совместимы с дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP, которые есть на вооружении у ВСУ. В то же время объединив F-16 с JASSM, украинские силы могут удвоить свои возможности для глубоких ударов.

Цель контрнаступления Украины на Юге заключается в том, чтобы прервать сухопутные коммуникации России в Крым. F-16, стреляющие JASSM, могли бы достичь того же самого, но за значительно меньшую цену украинских жизней, указывает Forbes.

— Истребители F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма “без боя”, — считает Бринн Таннехилл, аналитик калифорнийской корпорации RAND Corporation.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16.

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винищувач F-16

Источник: Forbes
Война в Украине, Истребитель F-16, США
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