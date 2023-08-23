Ночная атака Шахедами: ПВО уничтожила 11 из 20 ударных беспилотников

В ночь на 23 августа силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 20 вражеских беспилотников, которыми РФ атаковала территорию Украины.

Девять дронов украинские бойцы сбили в Одесской области, еще два — в пределах Запорожской области.

Всего войска РФ запустили 20 ударных БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

— Всего было выпущено до 20 ударных дронов из района Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым). Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 вражеских беспилотников, девять в Одесской и два — в пределах Запорожской области, — говорится в сообщении.

В результате ночной атаки в Одесской области повреждены производственно-перегрузочные комплексы и зернохранилища. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546 сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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