Шведские предназначены для защиты, а не атаки: эксперт сравнила Gripen и F-16

Шведские самолеты Gripen меньше, а также более маневренные по сравнению с истребителями F-16.

Об этом рассказала эксперт Американского института предпринимательства Элизабет Брау, пишет Голос Америки.

По ее словам, украинские пилоты и другие члены команд должны пройти тренировки на обоих типах самолетов. Поэтому один тип не легче, чем другой. Кроме того, они оба отличаются от самолетов советского типа, которые Воздушные силы ВСУ имеют в своем арсенале.

— Но Gripen меньшие самолеты, более маневренные, тогда как F-16 — это такие мощные лошадки в небе. И поэтому Gripen очень полезны для Швеции и других стран. Они не предназначены для атаки, они предназначены для защиты, — отметила Брау.

Эксперт также напомнила, что Швеция — одна из немногих стран, которые имеют Gripen. Поэтому если она предоставит их Украине, шведские военно-воздушные силы будут истощены. Идти на такой шаг без присоединения к НАТО было бы чрезвычайно рискованно для Стокгольма.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна пока не планирует передавать Украине истребители Gripen, поскольку сама в них нуждается.

Источник : Голос Америки

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