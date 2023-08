Символ всего свободолюбивого мира: как изменилось восприятие флага Украины в условиях войны

Государственный флаг Украины является символом национального единства, несокрушимости и борьбы за свободу. Особое значение он приобрел в условиях полномасштабного вторжения войск РФ.

Сине-желтый флаг стал элементом сопротивления украинского народа, а также оберегом для военных, которые защищают государство от захватчиков.

В связи с событиями последних лет наш флаг можно увидеть на улицах США, Канады, Польши, Германии и других государств мира. Именно благодаря украинцам все узнали, как выглядят цвета смелости и несокрушимости.

Сине-желтый флаг — это не просто государственный атрибут, который Украина выбрала во время обретения независимости, это отражение истории становления страны.

Как раньше казаки шли в бой с флагом, так и сегодня наши военные поднимают его на освобожденных от оккупантов территориях.

Защитники берут флаг на передовую и доказывают, что украинцы никогда не признают чужих цветов на своей земле и всегда готовы отстаивать территориальную целостность государства.

Национальное знамя поднимается также в честь великих открытий, знаменательных побед, спортивных достижений. Оно склоняется перед павшими героями и в дни траура.

Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник отметил, что с начала войны в 2014 году граждане начали по-новому воспринимать украинский флаг.

Также, по словам историка, наш флаг является символом всего свободолюбивого мира, поскольку дает вдохновение другим народам быть непреодолимыми и бороться за собственную независимость. А сине-желтые цвета вселяют веру в то, что свет обязательно победит тьму.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, вскоре сине-желтый флаг снова будет развеваться там, где он действительно должен быть — во всех временно оккупированных городах и селах Украины.

— Будет развеваться — навсегда. В Мелитополе, над площадью Победы. Там, где не может быть флага тех, кто проигрывает войну. Там будет сине-желтый. И в Крыму. В Ялте, в Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петри.

Наш флаг снова будет развеваться в Меловом, возле Колокола памяти и мемориала победителям нацизма. И будет в Северодонецке, рядом с памятником казакам. Там будет сине-желтый. Наш украинский флаг. Наш оберег. Оберег Украины, — заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский неоднократно разворачивал флаг Украины во время своих зарубежных визитов в государства-союзники.

Так, в декабре прошлого года он передал представителям Конгресса США боевой флаг из Бахмута. Зеленский назвал знамя символом победы Украины в войне против РФ.

На июльский саммит в Вильнюсе Зеленский привез боевое знамя 10 отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс, которая воюет под Бахмутом.

Глава государства отметил, что именно под Бахмутом происходит “одна из самых определяющих битв за свободу в Европе, и именно так ее будут вспоминать наши дети и внуки”.

Также стоит упомянуть, что 23 февраля 2023 года в знак солидарности с Украиной памятники и здания в разных частях мира были подсвечены сине-желтыми цветами.

Так, новую окраску приобрели Европарламент в Брюсселе, здание МИД Северной Македонии, Парламент Канады, Эйфелева башня в Париже и одно из самых высоких сооружений Нью-Йорка The Empire State Building.

The New Yorkers’ act of Solidarity.

The Empire State Building in New York City is lit up in blue & yellow tonight and the New Yorkers are with the huge flag of Ukraine in Times Square for Solidarity.???????????????? #StandWithUkriane #StopRussianAggression pic.twitter.com/SgK1smD5od

— Michael????#BLUE WAVE, BLM ???? ???????? (@Honesty__Sanity) February 26, 2022