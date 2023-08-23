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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В боях в Донецкой области погиб депутат Киевского горсовета Сергей Ильницкий

Сергій Ільницький

На передовой, в боях в Донецкой области, погиб депутат Киевского городского совета от фракции Европейская Солидарность Сергей Ильницкий с позывным Сокол.

Об этом в своем Facebook сообщил пятый президент Украины и действующий нардеп и руководитель партии Евросолидарность Петр Порошенко.

–Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий.

Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой, – написал он.

По словам Порошенко, прощание с Ильницким состоится в Киеве. Тело депутата столичного горсовета и защитника эвакуировали.

Как отмечается на сайте фракции, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, командир отряда Юг УДА в составе 28 ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной Сокол) стал депутатом Киевсовета от партии ЕС в апреле 2023 года.

Ильницкий с самого начала боевых действий был на фронте. Ветеран Вооруженных сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УДА. Кавалер ордена За заслуги.

Редакция сайта Факты ICTV выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего героя.

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В боях в Донецкой области погиб депутат Киевского горсовета Сергей Ильницкий

Фото: Євросолідарність

Война в Украине, Донецкая область, Киевсовет, Смерть
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