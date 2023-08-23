Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
В Харьковской области пьяный мужчина бросил сестре за ворот боевую гранату
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Пентагоне заявили, что делать выводы относительно контрнаступления ВСУ, когда битва не завершена, неуместно

Пентагон
Фото: Getty Images

Делать выводы относительно контрнаступления ВСУ сейчас неуместно, потому что контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются и битва еще не закончена.

Такое заявление на брифинге сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Он отметил, что по всей линии фронта идут бои, а украинские войска “осуществляют определенное движение вперед”.

– Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и тяжелая борьба для них. Это марафон, а не спринт. Поэтому не должно быть никаких иллюзий относительно этого факта, – сказал Райдер.

Генерал подчеркнул – если Украина не достигнет успеха, то последствия коснутся Европы и всего мира.

– Бой по своей природе очень динамичен, он очень изменчив и непредсказуем, и каждый, кто изучает историю, знает, что битва не закончена, пока она не завершится. Так что я не собираюсь подводить итоги в середине боя. Опять же, это было бы неуместно. Что мы собираемся сделать, так это продолжать поддерживать их столько, сколько нужно, – заметил представитель Пентагона.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области.

Также в утренней сводке 22 августа спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил об успехах Сил обороны в направлении Работино на южном фронте.

Читайте также
ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области — Генштаб
воїни ЗСУ

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Пентагон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В боях в Донецкой области погиб депутат Киевского горсовета Сергей Ильницкий
Сергій Ільницький
Громко в Сумах: жители сообщают о взрыве
Вибух
Россияне уничтожили школу и убили двух педагогов в Ромнах Сумской области — МВД
Данилов ответил на скандальное заявление датского кинорежиссера о предоставлении F-16
Олексій Данілов
РФ обстреляла Одесскую область, над Киевом подняли флаг с подписями воинов: 546-й день войны
Війна в Україні - 546 день
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Учился крутить педали с нуля: 70-летний француз приехал в Киев на велосипеде, чтобы помочь украинцам
70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
Успевает уничтожать вражескую технику и получать образование: история самого молодого бойца аэроразведки
В Пентагоне заявили, что делать выводы относительно контрнаступления ВСУ, когда битва не завершена, неуместно
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
В Пентагоне заявили, что делать выводы относительно контрнаступления ВСУ, когда битва не завершена, неуместно
Впервые увидела сына в укрытии: истории детей, рожденных под взрывы
В Пентагоне заявили, что делать выводы относительно контрнаступления ВСУ, когда битва не завершена, неуместно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь