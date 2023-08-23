В Пентагоне заявили, что делать выводы относительно контрнаступления ВСУ, когда битва не завершена, неуместно

Делать выводы относительно контрнаступления ВСУ сейчас неуместно, потому что контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются и битва еще не закончена.

Такое заявление на брифинге сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Он отметил, что по всей линии фронта идут бои, а украинские войска “осуществляют определенное движение вперед”.

– Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и тяжелая борьба для них. Это марафон, а не спринт. Поэтому не должно быть никаких иллюзий относительно этого факта, – сказал Райдер.

Генерал подчеркнул – если Украина не достигнет успеха, то последствия коснутся Европы и всего мира.

– Бой по своей природе очень динамичен, он очень изменчив и непредсказуем, и каждый, кто изучает историю, знает, что битва не закончена, пока она не завершится. Так что я не собираюсь подводить итоги в середине боя. Опять же, это было бы неуместно. Что мы собираемся сделать, так это продолжать поддерживать их столько, сколько нужно, – заметил представитель Пентагона.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области.

Также в утренней сводке 22 августа спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил об успехах Сил обороны в направлении Работино на южном фронте.

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