Враг начал быстрее принимать решения: Скибицкий оценил угрозу обстрелов на День Независимости
Россия может прибегнуть к обстрелам Украины как на День Независимости, так и до или после государственного праздника.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Он отметил, что сейчас у врага в состоянии готовности находятся Ту-22 — основные носители ракет Х-22.
В то же время Скибицкий предполагает, что удар, который был нанесен по аэродрому Шайковка, внесет коррективы в планы России.
— Мы не исключаем, что обстрел может произойти и 23, и 25 августа, или же 24-го. В любом случае враг будет делать все для того, чтобы держать нас в постоянном напряжении, — сказал представитель ГУР.
В качестве примера Скибицкий привел, что два дня подряд продолжались плановые полеты МиГ-31К — носителей Кинжалов, а каждый такой взлет тоже заставляет людей волноваться.
— К тому же агрессор начал быстрее принимать решения о нанесении удара, что мы видим в последнее время. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что враг способен нанести ракетные удары по любому объекту в любой день или время, — подытожил Скибицкий.
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