Евросоюз готовится к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС — Мишель

Евросоюз готовится к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Такое заявление сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на третьем саммите Крымской платформы, который проходит в Киеве.

— Сейчас мы уверенно говорим, что это не вопрос, будет ли Украина членом ЕС, это скорее вопрос времени. Мы готовимся к началу переговоров о вступлении. Мы надеемся, что все лидеры будут достойными этого исторического момента. Хочу еще раз заверить, что ЕС стоит рядом с вами в этой борьбе. Слава Украине, — сказал он.

Также Мишель рассказал, что ЕС готовит многолетний план поддержки Украины стоимостью более €50 млрд.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не принимает оккупацию Россией украинских территорий.

По его мнению, целостность Украины является важной для безопасности как балтийского региона, так и стран ЕС, а также вопросом глобальной архитектуры безопасности.

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