Евросоюз готовится к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС — Мишель
Евросоюз готовится к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Такое заявление сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на третьем саммите Крымской платформы, который проходит в Киеве.
— Сейчас мы уверенно говорим, что это не вопрос, будет ли Украина членом ЕС, это скорее вопрос времени. Мы готовимся к началу переговоров о вступлении. Мы надеемся, что все лидеры будут достойными этого исторического момента. Хочу еще раз заверить, что ЕС стоит рядом с вами в этой борьбе. Слава Украине, — сказал он.
Также Мишель рассказал, что ЕС готовит многолетний план поддержки Украины стоимостью более €50 млрд.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не принимает оккупацию Россией украинских территорий.
По его мнению, целостность Украины является важной для безопасности как балтийского региона, так и стран ЕС, а также вопросом глобальной архитектуры безопасности.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш