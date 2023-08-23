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За сутки ВСУ сожгли более 70 единиц техники РФ и уничтожили 480 оккупантов

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 258 820 своих военных, из них 480 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 23.08.23:

  • танков — 4373 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 8488 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 5318 (+23) ед,
  • РСЗО — 722 (+1) ед,
  • средств ПВО — 491 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12),
  • крылатых ракет — 1406 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23) ед,
  • специальной техники — 800 (+3).

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что продвижение украинских войск в районе Работино Запорожской области приближает ВСУ к началу операций против второй линии обороны РФ, которая может быть относительно слабее первой.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Росія
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