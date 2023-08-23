За сутки ВСУ сожгли более 70 единиц техники РФ и уничтожили 480 оккупантов
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 258 820 своих военных, из них 480 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 23.08.23:
- танков — 4373 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8488 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5318 (+23) ед,
- РСЗО — 722 (+1) ед,
- средств ПВО — 491 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12),
- крылатых ракет — 1406 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23) ед,
- специальной техники — 800 (+3).
Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что продвижение украинских войск в районе Работино Запорожской области приближает ВСУ к началу операций против второй линии обороны РФ, которая может быть относительно слабее первой.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш