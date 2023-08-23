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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский о контрнаступлении: нам сложно, но мы идем вперед

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Контрнаступление Сил обороны происходит очень сложно, но украинские защитники продолжают продвигаться вперед.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве 23 августа.

– Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин — это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное — тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное, – сказал глава государства.

Напомним, Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который прибыл в Киев с рабочим визитом. Они обсудили оборонное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности.

Орпо объявил, что Финляндия предоставит Украине 18-й пакет военной помощи. В частности тяжелое вооружение и боеприпасы, которые поставят уже в конце этой недели.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ
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