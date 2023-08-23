Зеленский о контрнаступлении: нам сложно, но мы идем вперед
Контрнаступление Сил обороны происходит очень сложно, но украинские защитники продолжают продвигаться вперед.
Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве 23 августа.
– Относительно контрнаступления. Мы видим его на нескольких направлениях. Мы идем вперед. Нам очень сложно, потому что очень плотное минирование. Тысячи мин — это то, что оставляет после себя Россия. Самое главное — тенденции. Мне военные докладывают такую тенденцию: мы постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное, – сказал глава государства.
Напомним, Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который прибыл в Киев с рабочим визитом. Они обсудили оборонное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности.
Орпо объявил, что Финляндия предоставит Украине 18-й пакет военной помощи. В частности тяжелое вооружение и боеприпасы, которые поставят уже в конце этой недели.
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