ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области — Генштаб

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

— В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области наши воины имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противник, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сказал он.

Также украинские силы продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

— Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет здесь свои резервы, — отметил спикер Генштаба.

Кроме того, ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений.

— Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои, — добавил Ковалев.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки украинские защитники сожгли более 70 единиц техники РФ и уничтожили 480 оккупантов

Источник: телемарафон

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