Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
В Харьковской области пьяный мужчина бросил сестре за ворот боевую гранату
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области — Генштаб

воїни ЗСУ
Фото: Getty Images

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

— В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области наши воины имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противник, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сказал он.

Также украинские силы продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

— Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет здесь свои резервы, — отметил спикер Генштаба.

Кроме того, ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений.

— Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои, — добавил Ковалев.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки украинские защитники сожгли более 70 единиц техники РФ и уничтожили 480 оккупантов

Читайте также
Может быть слабее первой. ВСУ приближаются ко второй линии оккупантов в районе Работино — ISW
військові ЗСУ

Источник: телемарафон

Война в Украине, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Разделение ветеранов по категориям: что предусматривает новый законопроект
Військові ЗСУ
За сутки ВСУ сожгли более 70 единиц техники РФ и уничтожили 480 оккупантов
Знищена техніка Росії
Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть попадания, повреждены зернохранилища
ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области — Генштаб
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 23.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Может быть слабее первой. ВСУ приближаются ко второй линии оккупантов в районе Работино — ISW
військові ЗСУ
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Учился крутить педали с нуля: 70-летний француз приехал в Киев на велосипеде, чтобы помочь украинцам
70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
Успевает уничтожать вражескую технику и получать образование: история самого молодого бойца аэроразведки
ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области — Генштаб
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области — Генштаб
Впервые увидела сына в укрытии: истории детей, рожденных под взрывы
ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области — Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь