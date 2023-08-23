ВСУ имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области — Генштаб
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
— В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области наши воины имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противник, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, — сказал он.
Также украинские силы продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
— Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет здесь свои резервы, — отметил спикер Генштаба.
Кроме того, ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений.
— Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои, — добавил Ковалев.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки украинские защитники сожгли более 70 единиц техники РФ и уничтожили 480 оккупантов
Источник: телемарафон
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