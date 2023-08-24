Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Не хватает судей, прокуроров и чиновников. РФ переживает кадровый голод на оккупированных территориях

Маріуполь порт
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях враг переживает кадровый голод в коммунальных учреждениях и псевдоорганах местной власти.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, речь идет о должностях судей, прокуроров и местных чиновников.

Отмечается, что 16 августа российский диктатор Путин подписал указ о новых льготах для “отдельных граждан РФ”.

– Власти РФ не понимают, что никакие “льготы” не обеспечат очередь украинцев, которые готовы стать коллаборационистами. В то же время практика отправки в командировку работников различных органов с территории РФ имеет проблемы из-за нежелания россиян ехать на временно оккупированные территории, – говорится в сообщении.

Как рассказывают в ЦНС, российские постановления, которые якобы делают привлекательными упомянутые должности — очередное доказательство отсутствия поддержки российских оккупационных войск со стороны местного населения.

– Российские пропагандисты рисуют 90% поддержки оккупантов на ВОТ. А на практике террористы до сих пор не могут укомплектовать свои эвакуационные органы, – добавляют в Центре нацсопротивления.

Ранее в ЦНС сообщали, что оккупанты разработали “план развития” Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тыс. путем миграции из России.

Читайте также
На оккупированных территориях выпускникам не выдают аттестатов без российского паспорта
паспорт РФ

Война в Украине, Владимир Путин, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина будет оставаться фронтиром двух миров — историк Плохий
історик Сергій Плохій
Украина к этому не причастна: Зеленский об аварии самолета Пригожина
Зеленський
Россия уничтожает 60-70% морских дронов Украины, но это все равно эффективное оружие — Буданов
Кирило Буданов
Россияне обстреляли село на Херсонщине, погиб тракторист
Не хватает судей, прокуроров и чиновников. РФ переживает кадровый голод на оккупированных территориях
Зеленский: Португалия присоединится к тренировкам украинских пилотов на F-16
винищувачі F-16
Игры
Видео
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
С ПТРК Milan в 2 км: бригада быстрого реагирования Рубеж показала, как отбивает вражеское нашествие
Не хватает судей, прокуроров и чиновников. РФ переживает кадровый голод на оккупированных территориях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (24.08.2023)
Не хватает судей, прокуроров и чиновников. РФ переживает кадровый голод на оккупированных территориях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (24.08.2023)
Не хватает судей, прокуроров и чиновников. РФ переживает кадровый голод на оккупированных территориях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.08.2023)
Не хватает судей, прокуроров и чиновников. РФ переживает кадровый голод на оккупированных территориях
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь