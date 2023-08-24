Не хватает судей, прокуроров и чиновников. РФ переживает кадровый голод на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях враг переживает кадровый голод в коммунальных учреждениях и псевдоорганах местной власти.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, речь идет о должностях судей, прокуроров и местных чиновников.

Отмечается, что 16 августа российский диктатор Путин подписал указ о новых льготах для “отдельных граждан РФ”.

– Власти РФ не понимают, что никакие “льготы” не обеспечат очередь украинцев, которые готовы стать коллаборационистами. В то же время практика отправки в командировку работников различных органов с территории РФ имеет проблемы из-за нежелания россиян ехать на временно оккупированные территории, – говорится в сообщении.

Как рассказывают в ЦНС, российские постановления, которые якобы делают привлекательными упомянутые должности — очередное доказательство отсутствия поддержки российских оккупационных войск со стороны местного населения.

– Российские пропагандисты рисуют 90% поддержки оккупантов на ВОТ. А на практике террористы до сих пор не могут укомплектовать свои эвакуационные органы, – добавляют в Центре нацсопротивления.

Ранее в ЦНС сообщали, что оккупанты разработали “план развития” Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тыс. путем миграции из России.

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