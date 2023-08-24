Ко Дню Независимости компания Baykar подарила ГУР ударный беспилотник Bayraktar ТВ2
Компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины бесплатно передала украинским разведчикам ударный беспилотник Bayraktar ТВ2.
Об этом сообщают в ГУР МО.
Это не первый подобный подарок, отметили в украинской разведке. 25 января Baykar Makina также передала ГУР МО Украины два беспилотника Bayraktar TB2.
– Поэтому выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. Лучший подарок к празднику — новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и Независимость, – отметили в ведомстве.
Напомним, утром 24 августа спецподразделения Главного управления разведки Украины осуществили высадку в Крыму.
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко