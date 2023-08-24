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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ко Дню Независимости компания Baykar подарила ГУР ударный беспилотник Bayraktar ТВ2

Bayraktar TB2
Фото: Getty Images

Компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины бесплатно передала украинским разведчикам ударный беспилотник Bayraktar ТВ2.

Об этом сообщают в ГУР МО.

Это не первый подобный подарок, отметили в украинской разведке. 25 января Baykar Makina также передала ГУР МО Украины два беспилотника Bayraktar TB2.

– Поэтому выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. Лучший подарок к празднику — новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и Независимость, – отметили в ведомстве.

Ко Дню Независимости компания Baykar подарила ГУР ударный беспилотник Bayraktar ТВ2

Фото: ГУР МО

Напомним, утром 24 августа спецподразделения Главного управления разведки Украины осуществили высадку в Крыму.

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Безпілотники, День Независимости, Разведка, Украина
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