Мы рядом с Украиной: как мировые лидеры поздравляют украинцев с Днем Независимости

Сегодня мировые лидеры поздравляют украинцев с Днем Независимости — второй раз этот день мы отмечаем в условиях войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сегодня Украина празднует независимость и свободу своего народа. Именно эти принципы сейчас отстаивают украинцы в мужественной борьбе против жестокой российской агрессии.

We stand by your side @ZelenskyyUa . Today, you are celebrating the independence and freedom of your nation. These are precisely the principles your whole country is defending in your brave fight against Russia’s brutal aggression. We admire your courage and your strength. #Ukraine

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сила Украины лежит в ее людях, в их мужестве, силе и несокрушимой надежде на мирное будущее и процветание в объединенной Европе.

По ее словам, борьба украинцев является вдохновением для всех европейцев.

Ukraine’s strength lies in its people.

In their courage, their force and enduring hope in a future of peace and prosperity in a united Europe.

They are an inspiration to all Europeans.

Congratulations to @ZelenskyyUa and the people of Ukraine on #UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/rNmErYB9Fk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2023