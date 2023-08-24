Об освобождении Крыма говорить рано: Зеленский прокомментировал спецоперацию ГУР

Украинская разведка совместно с подразделениями ВМС провела успешную спецоперацию в Крыму, однако пока еще рано говорить об освобождении полуострова от оккупантов, заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии.

— Рано говорить об освобождении Крыма — это первое. Второе — подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье — да, это наши парни. Четвертое — жертв нет с нашей стороны, и это хорошая новость, — подчеркнул глава государства.

Ночью 24 августа подразделения ГУР совместно с ВМС ВСУ высадились на берег в Крыму в районе Оленевки и Маяка, то есть на мысе Тарханкут, и установили там государственный флаг Украины.

Днем в украинской разведке рассказали о деталях спецоперации и показали на видео.

Там сказали, что во время выполнения задания вступили в бой с подразделениями оккупантов, однако обошлось без потерь, чего не скажешь о врагах.

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