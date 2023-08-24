Продвижение Сил обороны в Работино ставит под угрозу вторую линию обороны РФ — ISW

Продвижение и освобождение Силами обороны Работино Запорожской области лишит российские войска позиций у западного фланга и предоставит украинским силам больше пространства для проведения наступательных операций против второй линии обороны РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что успешное продвижение вглубь российских оборонительных линий, вероятно, потребует расширения начальной площади этого продвижения, чтобы не позволить российским силам отрезать слишком узкий прорыв.

Геолокационные данные, опубликованные 22 и 23 августа, указывают на то, что украинские силы продвинулись в Работино и контролируют большую часть населенного пункта, а также достигли дальнейших успехов к западу от Вербового.

— Сейчас украинские войска приблизились примерно на два километра к второстепенным линиям российской обороны — относительно более сплошного набора полевых укреплений, состоящего из противотанковых рвов и противотанковых заграждений типа “зубов дракона”, — говорится в материале.

Аналитики указывают, что масштабы минных полей в этой местности непонятны, хотя участки перед этими вторичными линиями обороны могут быть менее заминированы, чтобы дать российским войскам к северу от этих линий возможность отступить.

Ранее представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Силы обороны закрепились в Работино, боевая работа продолжается.

Источник : ISW

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