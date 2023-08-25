Разведка Германии ошиблась в прогнозах относительно начала войны в Украине — вице-канцлер ФРГ

Немецкая разведка просчиталась с тем, когда Россия планировала осуществить полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Габек в интервью для книги Стефана Ламби Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны.

Автор сопровождал несколько министров немецкого правительства последние полтора года, сообщает Bild.

Отмечается, что разведки США и Великобритании заранее предупреждали о намерении Путина напасть на Украину.

— Другие спецслужбы говорили: это учения, плохого не произойдет. Но случилось худшее, — сказал Габек.

На вопрос о том, имеет ли он в виду немецкие спецслужбы, Габек ответил утвердительно.

Внешней разведкой в Германии занимается Федеральная разведывательная служба.

Сегодня стало известно, что Германия впервые согласилась предоставить Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Кроме этого, Украина в течение последней недели получила от ФРГ 10 систем для обнаружения беспилотников врага, 40 разведывательных БпЛА RQ-35 HEIDRUN, 16 тяжеловозов Zetros и 510 тыс. патронов к огнестрельному оружию.

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