Разведка Германии ошиблась в прогнозах относительно начала войны в Украине — вице-канцлер ФРГ
Немецкая разведка просчиталась с тем, когда Россия планировала осуществить полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Габек в интервью для книги Стефана Ламби Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны.
Автор сопровождал несколько министров немецкого правительства последние полтора года, сообщает Bild.
Отмечается, что разведки США и Великобритании заранее предупреждали о намерении Путина напасть на Украину.
— Другие спецслужбы говорили: это учения, плохого не произойдет. Но случилось худшее, — сказал Габек.
На вопрос о том, имеет ли он в виду немецкие спецслужбы, Габек ответил утвердительно.
Внешней разведкой в Германии занимается Федеральная разведывательная служба.
Сегодня стало известно, что Германия впервые согласилась предоставить Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Кроме этого, Украина в течение последней недели получила от ФРГ 10 систем для обнаружения беспилотников врага, 40 разведывательных БпЛА RQ-35 HEIDRUN, 16 тяжеловозов Zetros и 510 тыс. патронов к огнестрельному оружию.