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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Киеве задержали молодого человека, который развращал 12-летнюю девочку в лифте

У Києві затримали молодика, який розбещував 12-річну дитину
Фото: Прокуратура Киева

В Киеве правоохранители задержали молодого человека, который развращал 12-летнюю девочку.

По данным следствия, злоумышленник совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней во время пребывания в лифте многоэтажки. Инцидент произошел на столичной Борщаговке, в доме на бульваре Кольцова.

В ходе проведения первоочередных следственных (розыскных) действий он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время проведения обыска у злоумышленника изъято вещество, похожее на наркотическое средство.

Как оказалось, 25-летний уроженец Харькова был уже неоднократно судим за дезертирство и хранение наркотиков.

Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанному в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки и в хранении наркотических средств, без цели сбыта (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 309).

Санкция статей предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Следствие продолжается, проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

Ранее мы сообщали, что житель Киевщины изнасиловал 4-летнего ребенка, оставшись с ним наедине в комнате.

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В Киеве задержали молодого человека, который развращал 12-летнюю девочку в лифте

Источник: Прокуратура Киева
Київ, Прокуратура
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