У РФ много резервов. Украине нужно больше ресурсов, чтобы вернуть территории — глава Военного комитета ЕС

Силам обороны нужно больше ресурсов, чтобы освободить все оккупированные Россией украинские территории.

Об этом заявил глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер в интервью Die Welt, пишет DW.

— Остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины с помощью имеющихся ресурсов, — сказал он.

Комментируя контрнаступление, Бригер заявил, что “с осторожностью бы отнесся к прогнозам относительно прорыва украинскими войсками российских линий обороны”. По его словам, количество бригад, которые есть в распоряжении Киева, невелико. В то же время Россия имела месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии.

Глава Военного комитета ЕС отметил, что нынешняя ситуация является войной на истощение, победителя в которой определить пока нельзя.

— Хотелось бы, чтобы эта война закончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя, — считает он.

По мнению Бригера, РФ способна вести войну “еще очень длительное время”, а военные возможности Москвы не сильно пострадали от санкций Запада. К тому же Россия имеет огромную массу оружия и гигантские потенциальные резервы личного состава.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны происходит очень сложно, но украинские защитники продолжают продвигаться вперед.

Источник : Deutsche Welle

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