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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Украина впервые получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot

Украина впервые получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot
Фото: Pexels

Германия впервые согласилась предоставить Украине ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте правительства Федеративной Республики Германия за 24 августа.

По данным немецкой стороны, Украина в течение последней недели получила ракеты для ЗРК Patriot, десять систем для обнаружения беспилотников врага, 40 разведывательных БпЛА RQ-35 HEIDRUN, 16 тяжеловозов Zetros и 510 тыс. патронов к огнестрельному оружию.

В частности, был обновлен перечень немецкого вооружения, которое официальный Берлин планирует предоставить Украине.

Так, ожидается, что Украина получит 90 систем для обнаружения вражеских дронов, 31 млн боеприпасов для огнестрельного оружия и дополнительные тяжеловозы Zetros.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщала, что получила запрос Украины на поставку специального оборудования для разминирования украинских территорий. Это должно помочь украинской армии продвигаться на поле боя.

Параллельно с этим в Германии до сих пор ведутся дискуссии относительно того, поставлять ли Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могли бы существенно повлиять на ситуацию на поле боя.

Напомним, посреди августа Украина получила от немецкого правительства еще две пусковые установки для зенитно-ракетного комплекса Iris-T, боеприпасы и другое оборудование.

Война в Украине, ВСУ, Німеччина, Підтримка України
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