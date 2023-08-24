Украина будет оставаться фронтиром двух миров — историк Плохий

Самый вероятный сценарий для Украины – так или иначе оставаться фронтиром двух миров.

Об этом в интервью Forbes рассказал Сергей Плохий, историк и автор книги Российско-украинская война: возвращение истории.

– Сценарии, которые отбрасываются сейчас в Украине – это два фронтира. Первый, который представлял себе Путин – Украина как часть русского мира в его различных модификациях. Второй — модель фронтира, которая сложилась с 1991-го – это многовекторная политика “ни нашим, ни вашим”, “серая зона”, – сказал он.

По словам историка, Украина выбрала наиболее благоприятную модель фронтира — фронтир западного мира.

– Географию не изменить. Но Украина определилась, частью какого мира она является, другие варианты абсолютно неприемлемы как для власти, так и для населения, – отметил писатель.

По словам Плохия, российско-украинская война изменила в самовосприятии цивилизованного мира фактор морали. Он стал определяющим в мировой политике.

– Ключевое – не то, что изменилась риторика политиков в отношении к этой войне, а то, что изменилось отношение к ней населения, электората. Украинцы защищают как раз эти базовые ценности, которые существуют в “первом мире”. Часть мира это именно так воспринимает, – добавил историк.

Напомним, ко Дню Независимости историк рассказал, почему на протяжении многих веков россияне пытаются захватить Украину.

Источник : Forbes Украина

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