Украинцы имеют полное право атаковать своим оружием территорию России — сенатор США

Сенатор Соединенных Штатов Ричард Блюменталь заявил, что украинцы имеют полное моральное право атаковать Россию на ее территории.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, которая из-за воздушной тревоги проходила в укрытии, пишет Укринформ.

— Украинцы атакуют Россию на ее территории украинским оружием. Как мы можем спрашивать украинцев об использовании своего оружия, сидя в бункере?, — отметил сенатор.

Блюменталь рассказал, что побывав в Буче, где россияне массово убивали людей, он “не может простить это военным РФ”.

— Я считаю, что украинцы имеют абсолютно полное моральное право делать то, что они делают, — добавил он.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена готова предоставить больше систем противовоздушной обороны, но проблемой является необходимость изготовить это оружие.

— Нужно стимулировать поставщиков скорее выполнять производственные заказы, — подчеркнул Блюменталь.

Кроме того, он подчеркнул важность ускорения обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Ранее американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Соединенные Штаты Америки постоянно готовятся к войне с Россией в Европе.

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.