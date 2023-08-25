За похищение украинских детей: США ввели новые санкции против россиян
Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против матери главы Чечни Рамзана Кадырова, директора детского лагеря Артек в оккупированном Крыму и ряда российских детских омбудсменов.
Об этом свидетельствует обновленный перечень подсанкционных лиц, обнародованный Казначейством США.
Против лиц в списке применяются персональные санкции преимущественно за причастность к депортации украинских детей.
Таким образом, санкционный список обновили следующие имена:
- директор детского лагеря Артек Константин Федоренко и сам лагерь Артек;
- мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова, которым она руководит;
- руководитель правительства Чечни Муслим Хучиев;
- глава спецполка полиции главы Чечни Рамзана Кадырова — Замид Чалаев;
- руководитель Юнармии в оккупированном Севастополе Владимир Коваленко;
- ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев;
- уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева;
- уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова;
- уполномоченная по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых;
- представитель оккупационной администрации РФ, ответственная за образование в захваченных районах Запорожской области Елена Шапурова;
- уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
После обнародования санкций руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США объявили санкции против преступников, причастных к депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
— Они (санкции, — Ред.) также касаются лиц, которые способствовали принудительному перемещению украинских детей в так называемые летние лагеря на территории России и оккупированной Россией территории Украины, где они подвергаются пророссийскому перевоспитанию. Также санкции коснутся лиц, которые занимаются русификацией путем создания и использования учебных программ в оккупированных РФ регионах Украины, — сообщил он.
Андрей Ермак отметил, что Украина работает вместе с партнерами над введением дополнительных санкций и сообщил, что “санкций нужно больше”.
Ранее соответствующие санкции за причастность к похищению украинских детей анонсировал президент Соединенных Штатов Джо Байден, который решил их связать с Днем Независимости Украины.