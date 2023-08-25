За похищение украинских детей: США ввели новые санкции против россиян

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против матери главы Чечни Рамзана Кадырова, директора детского лагеря Артек в оккупированном Крыму и ряда российских детских омбудсменов.

Об этом свидетельствует обновленный перечень подсанкционных лиц, обнародованный Казначейством США.

Против лиц в списке применяются персональные санкции преимущественно за причастность к депортации украинских детей.

Таким образом, санкционный список обновили следующие имена:

директор детского лагеря Артек Константин Федоренко и сам лагерь Артек ;

и сам лагерь ; мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова, которым она руководит;

и фонд имени Ахмата Кадырова, которым она руководит; руководитель правительства Чечни Муслим Хучиев ;

; глава спецполка полиции главы Чечни Рамзана Кадырова — Замид Чалаев ;

; руководитель Юнармии в оккупированном Севастополе Владимир Коваленко ;

; ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев ;

; уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева ;

; уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова ;

; уполномоченная по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых ;

; представитель оккупационной администрации РФ, ответственная за образование в захваченных районах Запорожской области Елена Шапурова ;

; уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

После обнародования санкций руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США объявили санкции против преступников, причастных к депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

— Они (санкции, — Ред.) также касаются лиц, которые способствовали принудительному перемещению украинских детей в так называемые летние лагеря на территории России и оккупированной Россией территории Украины, где они подвергаются пророссийскому перевоспитанию. Также санкции коснутся лиц, которые занимаются русификацией путем создания и использования учебных программ в оккупированных РФ регионах Украины, — сообщил он.

Андрей Ермак отметил, что Украина работает вместе с партнерами над введением дополнительных санкций и сообщил, что “санкций нужно больше”.

Ранее соответствующие санкции за причастность к похищению украинских детей анонсировал президент Соединенных Штатов Джо Байден, который решил их связать с Днем Независимости Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.