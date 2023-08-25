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Буданов: До 20% российских пленных сдаются добровольно

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Каждый пятый из российских военнопленных, то есть около 20%, сдается добровольно.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Крым.Реалии.

В то же время он отметил, что у нас, к сожалению, гораздо меньший так называемый обменный фонд.

— Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур и просто людей, которых считала угрозой для себя… Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже… Я думаю, догнать их мы не сможем, — отметил Буданов.

Количество людей, которые попали в российский плен, глава разведки отказался назвать, поскольку это государственная тайна.

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обмін полоненими

Ранее в ГУР сообщили, что за год существования государственной программы Хочу жить, которая предусматривает принятие запросов на возможность сдаться в плен, Украина получила более 22 тыс. обращений от оккупантов, а на сайт проекта зашло более 46,2 млн человек.

Ежедневно 3-5 российских военнослужащих сдаются в плен по программе Хочу жить.

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, звільнені з полону, Кирилл Буданов, Обмін полоненими, полон, Разведка, Російська агресія
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