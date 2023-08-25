Лисовой анонсировал повышение зарплаты учителям: когда и как это будет происходить

В Украине в результате изменения формата оплаты труда учителям и директорам школ должна вырасти заработная плата педагогов.

Соответствующие изменения должны вступить в силу в 2025 году.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время августовской конференции для педагогов рассказал, что программу уже запустили. В частности, в течение 2023-2024 годов будет продолжаться работа по формированию соответствующих политик и экспертиз. А в течение 2024-2025 годов МОН планирует реализовать пилотный проект по новому формату оплаты труда в 500 школах.

— Хотим выйти из единой тарифной сетки. Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% — надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты от директора школы. И самое главное — стремимся повысить зарплату, — сказал министр.

Он отметил, что оплату труда хотят сделать прозрачной, понятной, прогнозируемой. Однако открытым является вопрос о том, когда в условиях войны педагогам смогут повысить зарплаты. И этот вопрос еще будет обсуждаться.

Со своей стороны, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что самое главное — создать педагогам хорошие условия для работы, а без изменений зарплаты это невозможно.

Сейчас Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. По мнению Лисового, действующие зарплаты — это унижение.

В частности, глава Минобразования отметил, повышение должно быть системным, а проведенные изменения должны способствовать созданию конкурентных условий среди педагогов.

Такую цель хочет реализовать Минобразования. Она заложена в представленной МОН Визии будущего украинского образования.

Фото: Оксен Лисовой/Facebook

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